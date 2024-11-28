Ethereum aylar sonra ilk kez 3.600 dolar seviyesini aştı

20-27 Kasım tarihleri arasında Ethereum, yüzde 20 artışla yaklaşık dört ayın ardından 3.700 dolar seviyesine yaklaştı. Bu süreçte vadeli işlem açık pozisyonları yüzde 23 artarak 22 milyar dolara çıktı. En büyük pay merkezi kripto para platformlarına ait olsa da, Chicago Mercantile Exchange’in (CME) 2,5 milyar dolarlık açık pozisyonu, kurumsal yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor.

Uzmanlar, vadeli işlem piyasalarındaki yüksek kaldıraç talebinin yalnızca fiyat yükselişi beklentisine bağlanmaması gerektiğini belirtiyor. "Cash and carry" ve vade farkı stratejileri gibi yöntemlerle yatırımcılar, fiyat düşüşlerinden de kar elde edebiliyor. Bu stratejiler, vadeli işlem talebini artırırken, piyasadaki olgunlaşmayı destekliyor.

6 Kasım itibarıyla ETH vadeli işlem prim oranı yüzde 10’u aşarak son bir haftada yüzde 17’ye ulaştı. Bu oran, yatırımcıların tamamen hedge edilmiş pozisyonlarla sabit getiri elde etmesini sağlarken, bazı katılımcıların yüzde 17’lik maliyetle kaldıraçlı uzun pozisyonlarını koruduğu görülüyor. Bu durum, piyasanın ılımlı bir yükseliş beklentisi taşıdığını işaret ediyor.

Vadeli işlem piyasalarındaki finansman oranlarının genel olarak nötr seviyelerde olduğu ve perakende yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlara ilgisinin düşük kaldığı gözlemleniyor. Bu tablo, açık pozisyonlardaki artışın daha çok kurumsal stratejilerden kaynaklandığını ve piyasanın aşırı bir yükseliş beklentisi taşımadığını ortaya koyuyor.