Ethereum tarihi zirveyi zorluyor! Kripto para piyasasında ortalık karıştı

Kripto para piyasası hareketli saatler geçiriyor. Bitcoin’den sonra en çok kullanılan para birimi olan Ethereum tarihi zirveyi zorluyor. Öte yandan Bitcoin ise 121 bin doları aştı.

Bitcoin'den sonra en popüler kripto para birimi olan Ethereum, kurumsal yatırımcılar ve kurumsal hazine alıcılarından gelen talebin artmasıyla dijital varlıklarda geniş çaplı bir yükselişe öncülük ederek hafta sonu rakiplerini geride bıraktı.

Ethereum, bu sabah 4332 dolar seviyesine kadar yükseldi ve yüzde 2 civarında prime ulaştı. Böylece Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Ethereum 13 Aralık 2021 tarihinde 4666 dolarla tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bitcoin ise 121 bin doları aşarak rekor seviyeye çok yaklaştı.

ETHEREUM'A YATIRIM ARTIYOR

Bu yükseliş, büyük yatırımcılar arasında Ethereum'a olan ilginin artmasıyla gerçekleşti. Bu yıl ABD'de listelenen dokuz borsa yatırım fonuna Ethereum için 6.7 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Kripto para birimleri biriktirmeye yönelen borsaya kayıtlı dijital varlık hazine şirketleri de Ethereum'a ivme kazandırıyor. strategicethreserve.xyz tarafından derlenen verilere göre, şimdiye kadar yaklaşık 13 milyar dolarlık Ether stoklandı.

TRUMP'IN OĞLU ALKIŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu ve birçok dijital varlık kuruluşunda finansal çıkarları bulunan Eric Trump, X'te yaptığı paylaşımda Ethereum'daki yükselişi alkışladı. Bloomberg News, Cuma günü yaptığı açıklamada , büyük yatırımcıların Trump ailesinin desteklediği girişim olan World Liberty Financial'ın, WLFI token'larını tutacak halka açık bir şirket kurma planı konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

