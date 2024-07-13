Eti Krom’da dün sövdükleri işçileri bugün öve öve bitiremediler

11 Temmuz 2024 tarihinde Yıldırım Şirketler Grubu’na bağlı olan ve Elazığ’da bulunan iştirakimiz Eti Krom A.Ş.’de, bir kısım maden işçilerimizin işlerini yavaşlatmasından ve çalışmayı bırakmalarından dolayı (abim ve %50 şirket ortağım olan) Sayın Ali Rıza Yıldırım’ın işçilerimizle yapmış olduğu işveren-çalışan uzlaşma görüşmeleri, istenmedik bir hale gelerek asla tasvip edemeyeceğim bir monoloğa dönüşmüştür. Bu nedenle Yüksel Yıldırım olarak, Yıldırım Şirketler Grubu’nun %50 ortağı olma sorumluluğumla, çalışanlarımıza ve bölgede yaşayanlara yönelik yanlış ifadeler sebebiyle, kamuoyuna bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur.

Son birkaç gündür medyada haberlere konu olan toplantıda, Sayın Ali Rıza Yıldırım’ın bir kısım maden işçilerimize yaklaşımı, kullandığı üslup ve yönetim tarzı kesinlikle ne Yüksel Yıldırım olarak şahsımı ne de Yıldırım Şirketler Grubu’nu temsil etmemektedir. Yıldırım Şirketler Grubu’nun 61 yıllık global şirket kültürüyle ve şahsımın iş yapış felsefesi ile bağdaşmayan, çalışanlarımıza ve yöneticilerimize yakışmayan bu konuşma şeklini ve söylemleri asla tasvip etmiyorum ve kınıyorum. Bu konuşma tarzı ve kırıcı söylemlerden dolayı tüm kamuoyundan şirketim ve şahsım adına özür diliyorum.

İki ortağın son dönemde yaşamakta olduğu yönetimsel fikir ayrılıkları ve iş yapış şekli farkından dolayı, anlaşmazlıkların ve uzlaşmazlıkların tavan yaptığı bu dönemde bu yaşananları onaylamıyorum, desteklemiyorum ve çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu olayın Yüksel Yıldırım olarak benim şahsımla ve şirketlerimizle asla bağdaştırılmaması gerektiğini kamuoyuna üzülerek bildirmek istiyorum.

Bu son günlerde, saygı ve uzlaşmaya dayalı çalışma ortamımız maalesef istenmedik bir şekilde zarar görmesine rağmen, bugünden itibaren, huzurun ve karşılıklı saygının hüküm sürdüğü bir çalışma ortamına dönmek için, Eti Krom’daki ve tüm Grup şirketlerimizdeki çalışanlarımızla el ele verip, hep birlikte sorunu düzelteceğimize söz veriyorum.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde yer alan Eti Krom Yıldırım A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanıması sonrasında eylem başlatmıştı.

300'ü aşkın işçi, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve ücretlerine zam yapılmasını istedi. İşçiler, isteklerinin yerine getirilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

Bunun üzerine Eti Krom Yıldırım A.Ş sahibi Ali Rıza Yıldırım, işçilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Toplantıda işçilerine hakaretlerde bulunup, azarlayan Yıldırım'ın kullandığı, ‘Ben gazel dinlemeye gelmedim', ‘Yarın herkesi kapının önüne koyarım', ‘Bana tarih anlatma', ‘Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın', ‘Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51 ile cumhurbaşkanlığını alıyor. Siz yüzde 51 değilsiniz', ‘3 gün yevmiye cezası talep ediyorum' gibi hareket dolu ifadeleri tepkilere neden oldu.