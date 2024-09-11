Eski Etibank Tesisleri arazisinin mirasçıları ortaya çıktı

Eski Etibank Tesisleri'nin bulunduğu yaklaşık 80 dönümlük arazinin Osmanlı tapularından büyük dedelerine ait olduğunu iddia eden mirasçılar harekete geçti.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan ve eski Etibank Tesisleri'nin yer aldığı yaklaşık 80 dönümlük arazinin, Osmanlı tapularına dayandırılarak mirasçıların üzerine tescil edilmesi talebi gündemde.

1911 yılında vefat eden Elmirza Otar'ın, Çiftlikköy köy içi ve Sahil Mahallesi başta olmak üzere 300 dönümün üzerinde arazisinin olduğu, ancak bu arazilerin tamamının mirasçılar üzerine kaydedilmediği iddia ediliyor. Bunlar arasında, Yalova'nın en değerli bölgelerinden biri olan eski Etibank Tesisleri'nin bulunduğu 79 dönümlük arazinin de yer aldığı belirtiliyor.

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Deniz kenarında bulunan bu bölge, bir dönem Etibank tarafından turizm tesisi olarak kullanılmış, sonrasında Hazine'ye geçmiştir. Birçok kurum, bu bölgeyi almak için yıllar içinde mücadele etmişti. Şu anda Yalova Üniversitesi ve Çiftlikköy Belediyesi'ne verilen araziyle ilgili Osmanlı döneminden tapuları olduğunu iddia eden varisler hukuki süreç başlattı.

Elmirza Otar'ın mirası, erkek çocuklar üzerine yapılmıştı. Ancak, 13 yıllık bir hukuk mücadelesinin ardından iki kız çocuğun varisleri olarak tescillenmiş durumda. Kız çocuklardan biri olan Selma Turakine, büyük dedeleri Elmirza Otar'ın arazileri ve üzerindeki taşınmazlar ile ilgili haklarını aramak için hukuki çalışmalarını sürdürüyor.

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Turakine, Elmirza Otar'ın mirası olan araziler ve taşınmazların kullanıldığını belirterek, "13 yıl süren dava sonucunda mirasçı olarak tescillendik. Şimdi tespitler ve tedbir davasıyla uğraşıyoruz" dedi. Ayrıca, taşınmazları kullanan akrabalarının da bulunduğunu, tapularının Ankara'da arşive kaldırıldığını ve Türkçeye çevrilmesini beklediklerini ekledi.

Mirasçılar, Osmanlı tapularına dayanarak, eski Etibank Tesisleri'nin de bulunduğu arazinin tescili için hukuki adımlar atmayı sürdürüyor. Turakine, "Etkibank arazisi dedemizin olduğunu bildiğimiz bir alan. Bunu bizzat kendi ağızlarından duyduk. 79 dönüm büyüklüğündeki arazinin tedbir kararları çıkarılacak ve devlet kararıyla koruma altına alınacak" şeklinde konuştu.

Turakine, bugüne kadar arazilerle ilgili bazı girişimlerde bulunduklarını ancak yeterince ilerleme kaydedemediklerini ifade etti. "Kadastro geçip üstüne yazdıran akrabalarımız oldu, bunların tespit edilmesi süreci devam ediyor. Dedemizin beş çocuğundan biri kayıp, geriye kalan dört çocuktan 54 mirasçı var. Biz, torunlarının çocukları olarak haklarımızı arıyoruz" dedi.

Turakine, mirasçıların birlikte hareket etmesi gerektiğini ve bu süreçte tüm mirasçılardan yardım beklediğini vurgulayarak, "Birlikte hareket ederek hakkımız olanı alabiliriz" ifadelerini kullandı.