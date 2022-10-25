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E-ticaret sitesini hackleyenlere operasyon

Adana'da bir hacker grubu, e-ticaret sitesini hackleyerek, kurdukları sahte ödeme yöntemi ile yurttaşları dolandırdılar. Emniyet ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda 114 şüpheliden 17 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:54
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E-ticaret sitesini hackleyenlere operasyon

E-ticaret sitesini hackleyenlere operasyon
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir e-ticaret sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polisin 8 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 128 şüpheli tespit edildi. Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri saptandı.

KRİPTO PARA BORSASINDA AKLAMIŞLAR

Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu. Ayrıca örgütün yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı. Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri, gittikleri yerlerde de suç ofisleri kurdukları belirlendi.

15 İLDE OPERASYON

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından polis, 21 Ekim'de, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 60'ı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen, aralarında O.B., H.A. ve O.Ç.'nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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