Etihad Havayolları 7 milyar dolarlık yatırım planını aıkladı

Etihad Havayolları, önümüzdeki beş yıl içinde 7 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Antonoaldo Neves, CNBC’ye yaptığı açıklamada, yolcuların önümüzdeki iki veya üç yıl içinde “tamamen farklı bir havayolu” bekleyebileceğini belirtti.

Bu yatırımın büyük bir kısmı mevcut uçak filosunun yenilenmesine ve ileride yeni uçak alımlarına yönlendirilecek. Abu Dabi merkezli havayolu, şu anda 92 uçağa sahipken, Neves, 2030 yılına kadar filonun 170 uçağa çıkmasını hedefliyor. Bu genişlemenin, Avrupa ve Güneydoğu Asya’ya seyahat eden yolcular için daha “uygun” zaman dilimleri sunacağı vurgulandı.

Neves, 2026’dan itibaren eski Boeing 777 uçaklarının modernizasyonuna başlayacaklarını, bunun sebebinin ise “küresel havacılık pazarındaki kısıtlamalar” olduğunu ifade etti. “Uçak yok,” diyen Neves, yeni uçak alımı, Boeing 777’lerin modernizasyonu ve iş sınıfı koltuklarının artırılması ile mevcut uçak içi Wi-Fi sisteminin güçlendirilmesinin öncelikler arasında olduğunu belirtti.

Abu Dabi'nin yeni terminalinin geçen yılın Kasım ayında açılması, havayolunun rekabet avantajını güçlendirdi. İki yıl önce 10 milyon yolcu taşıyan Etihad, bu yılın başından itibaren 18 milyon yolcuya ulaştı.

Kârlılığı artırma çabaları, 2025 yılında olası bir halka arz spekülasyonlarıyla birlikte sürüyor. Neves, şirketin ne zaman halka açılacağına dair henüz bir karar alınmadığını açıkladı. Abu Dabi hükümetine ait olan ve firmada büyük yatırımlar yapan ADQ, halka arz için hazırlık sürecinde olduğunu kaydetti.