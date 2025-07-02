Etiketler denetlendi: Ankara'da 25,6 milyon TL ceza kesildi

Kaynak: ANKA
Etiketler denetlendi: Ankara'da 25,6 milyon TL ceza kesildi

Haksız fiyat artışına ilişkin denetlemelerde bulunan ekipler 25 milyon 644 bin lira para cezası kesti.

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayında fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştirdi.

1 MİLYON 63 BİN 958 ÜRÜN DENETLENDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 milyon 63 bin 958 ürün denetlendi, bu ürünlerden 8 bin 100’ünün mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

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Mevzuata aykırı ürünler nedeniyle toplam 25 milyon 644 bin 600 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 567 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığı, bu firmaların savunmalarının alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildikleri bildirildi.

Açıklamada, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

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