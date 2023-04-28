Etimek tatlısı nasıl yapılır? Etimek tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Hem pratik hem de lezzetli tatlı tarifi arayanlar Etimek tatlısını mutlaka denemeli. Sütlü kreması ve hafif şerbetiyle kendine hayran bırakan Etimek tatlısı tarifini ve Etimek tatlısının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, Etimek tatlısı nasıl yapılır? Etimek tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Etimek tatlısı nasıl yapılır? Etimek tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Etimek tatlısı pratik hazırlanışıyla ve yoğun lezzetiyle en sevilen tatlılardan. Etimek tatlısı yapmak isteyenler Etimek tatlısı tarifini ve Etimek tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, Etimek tatlısı nasıl yapılır? Etimek tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için Etimek tatlısının yapılışını ve Etimek tatlısının püf noktalarını derledik. İşte Etimek tatlısı tarifi..

pudingli-etimek-tatlisi-one-cikan.jpg

ETİMEK TATLISI MALZEMELERİ NELER?

- 12 dilim tuzsuz etimek

Şerbeti için:

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı su

Muhallebisi için:

- 2,5 su bardağı süt

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- 3,5 silme yemek kaşığı un

- 1/2 yemek kaşığı mısır nişastası

- 1/2 paket vanilya

- 1/2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

- 1 paket toz krem şanti

- 1 su bardağı soğuk süt

ETİMEK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu küçük bir sos tenceresinde kaynatın. Şurup kıvamını alan şerbeti, oda sıcaklığında ılınması için bekletin.

Bir tencereye unu ve nişastayı ekleyin. Ardından şekeri ilave edin.

Sütü de ekleyin ve kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Tereyağı ve vanilyayı da ekleyip çırpın ve kenara alın.

Toz krem şantiyi, süt ile çırpın.

Etimeklerin önce bir katını tepsiye dizin ve şerbetin yarısı ile ıslatın, ardından diğer katını üzerine dizin ve kalan şerbet ile ıslatın.

Islanmış etimeklerin üzerine muhallebiyi dökün ve yayın. Sonrasında buzdolabına alın ve yarım saat dinlendirin.

Dolaptan çıkardığınız muhallebinin üzerine krem şantiyi yayın ve buzdolabına yerleştirip 3-4 saat dinlendirin.

Dinlenen etimek tatlısını fıstık tozu ve üzüm ile servis edin.

Öne Çıkanlar
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Son Haberler
Definecilerin hayali sikkeler bakın nereden çıktı? Güncel
Definecilerin hayali sikkeler bakın nereden çıktı?
İhmal mi Sabotaj mı? Denizli Pamukkale’de boş kalan 712 sandığa CHP’nin bulduğu formül Yazarlar
İhmal mi Sabotaj mı? Denizli Pamukkale’de boş kalan 712 sandığa CHP’nin bulduğu formül
Bismil’de asayiş uygulaması: 22 tutuklama Güncel
Bismil’de asayiş uygulaması: 22 tutuklama
Imran Khan mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi Dünya
Imran Khan mahkemeye kurşun geçirmez kalkanlarla getirildi
Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı! Baba kızın fotoğrafına yorum yağdı Magazin
Taner Ölmez kızı Zeynep'i paylaştı! Baba kızın fotoğrafına yorum yağdı
Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal: Kadın-erkek eşitliği hurafedir Güncel
Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal: Kadın-erkek eşitliği hurafedir