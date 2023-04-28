Etimek tatlısı pratik hazırlanışıyla ve yoğun lezzetiyle en sevilen tatlılardan. Etimek tatlısı yapmak isteyenler Etimek tatlısı tarifini ve Etimek tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, Etimek tatlısı nasıl yapılır? Etimek tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için Etimek tatlısının yapılışını ve Etimek tatlısının püf noktalarını derledik. İşte Etimek tatlısı tarifi..

ETİMEK TATLISI MALZEMELERİ NELER?

- 12 dilim tuzsuz etimek

Şerbeti için:

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı su

Muhallebisi için:

- 2,5 su bardağı süt

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- 3,5 silme yemek kaşığı un

- 1/2 yemek kaşığı mısır nişastası

- 1/2 paket vanilya

- 1/2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

- 1 paket toz krem şanti

- 1 su bardağı soğuk süt

ETİMEK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu küçük bir sos tenceresinde kaynatın. Şurup kıvamını alan şerbeti, oda sıcaklığında ılınması için bekletin.

Bir tencereye unu ve nişastayı ekleyin. Ardından şekeri ilave edin.

Sütü de ekleyin ve kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Tereyağı ve vanilyayı da ekleyip çırpın ve kenara alın.

Toz krem şantiyi, süt ile çırpın.

Etimeklerin önce bir katını tepsiye dizin ve şerbetin yarısı ile ıslatın, ardından diğer katını üzerine dizin ve kalan şerbet ile ıslatın.

Islanmış etimeklerin üzerine muhallebiyi dökün ve yayın. Sonrasında buzdolabına alın ve yarım saat dinlendirin.

Dolaptan çıkardığınız muhallebinin üzerine krem şantiyi yayın ve buzdolabına yerleştirip 3-4 saat dinlendirin.

Dinlenen etimek tatlısını fıstık tozu ve üzüm ile servis edin.