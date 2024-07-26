Etimesgut'ta kapkaç: şüpheli 217 kamera görüntüsüyle yakalandı

Olay, 9 Temmuz 2024 tarihinde Etimesgut Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 09.00 sıralarında, H.A. adlı kadın evine yürürken bir kişinin saldırısına uğradı. Cep telefonu ve cüzdanını çalma girişiminde bulunan şüpheliye direnen H.A., yere düşerek metrelerce sürüklendi. Şüpheli, kadının telefonunu ve cüzdanını zorla alarak olay yerinden kaçtı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olay günü ve sonrasındaki 17 gün boyunca toplamda 217 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin H.B. olduğunu tespit etti. 26 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesindeki adresine yapılan baskınla H.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, başkasına ait kimlik kartı ve H.A.'ya ait EGO kartı ele geçirildi.

Kimlik sorgulamasında, H.B.'nin hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan kaydının bulunduğu, 8 farklı suçtan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. H.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Kapkaç anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, caddede kimsenin olmadığı sırada saldırıya uğrayan kadının bir süre direndiği ve yerde sürüklenerek yaralandığı görüldü.