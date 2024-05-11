Etimesgut'u dolu vurdu

Kaynak: DHA
Etimesgut'u dolu vurdu
Ankara'da etkili olan kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli yağış özellikle Ankara'nın Etimesgut ilçesinde etkili oldu.

Kuvvetli sağanak yağışın yanı sıra Ankara'nın bazı ilçelerine dolu da yağdı.

Sağanak yağış ve doludan kötü etkilenen Etimesgut ilçesinde, sokaklar göle döndü, batı yerler ise beyaza büründü.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Akşama doğru da süren sağanak ve dolu yüzünden Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi'nde yaşam kabusa döndü.

Yağış sonrası bazı yollar su ile dolarken dolu yağışı yüzünden de ilçe beyaza büründü. Ekipler, suyla kapanan yolları açmak üzere çalışma başlattı. Yağısın artma ihtimaline karşın ekiplerin olumsuzluklara karşı nöbet tuttuğu görüldü,

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