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Etiyopya 2015 yılına girdi

Son iki yıldır çatışma ve siyasi krizle boğuşan ülkede siyasetçiler ve dini liderler, yeni yıla dair barış mesajları paylaştı.

Galeri Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 16:52
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Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan ülkede "enkutataş" olarak isimlendirilen yılın ilk günü, aynı zamanda yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı kabul ediliyor.

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Mesajında, geleceği umutla beklediklerini belirten Başbakan Abiy Ahmed, halkına yeni yılda ülkenin daha iyi bir gelecek ümidine katkıda bulunacak çabaların bir parçası olmaları çağrısında bulundu.

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Miladi takvime göre yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

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Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya’da gün saat 00.00’da değil, 06.00’da başlıyor.

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Bir gün 12 saatlik iki farklı bölümden oluşurken ilk saat dilimi saat 06.00’da, ikinci dilim ise saat 18.00’de başlıyor.

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Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken takvimde 12’nci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13’üncü ay bulunuyor. Bu takvime göre yeni yıla 11 veya 12 Eylül'de giriliyor.

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