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Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası

Etiyopya'da hükümet ile isyancı Tigray Halk Kurtuluşu Cephesi (TPLF) arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilirken ülkenin kuzeyindeki Mekelle şehrine hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:49
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Etiyopya'da barış adımları sonrası Mekelle şehrine hava saldırısı iddiası

Etiyopya'da barış adımları sonrası hava saldırısı iddiası
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TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter'dan yaptığı açıklamada, TPLF'in etkin olduğu şehirdeki Mekelle Üniversitesi'nin hava saldırısıyla hedef alındığını duyurdu.

Reda, "Abid Ahmed'in insansız hava araçları Mekelle Üniversitesi Adi Haki Kampüsü'nü hedef aldı." ifadesini kullandı.

Saldırıda sivillerin hedef alındığını belirten Reda, ölen ya da yaralananlara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Öte yandan hava saldırısı iddiasına ilişkin Etiyopya hükümetinden de henüz bir açıklama yapılmadı.

Hava saldırısı iddiasının, Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğundaki barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi sonrası gelmesi dikkati çekti.

ETİYOPYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da Meclis'te yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden ve iç savaşa neden olan TPLF ise 15 Haziran'da Etiyopya hükümeti ile barış görüşmeleri için Kenya'nın arabulucu olmasını ve ateşkes için ablukanın kaldırılmasını talep etmişti. (AA)

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