Etiyopya'da heyelan: 23 ölü

Yerel basına göre, Amhara eyaletine bağlı Gondar bölgesinde meydana gelen heyelan, 23 kişinin ölümüne ve 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaklaşık 2 bin 700 kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, 2 bin hektarlık ekili alan zarar gördü. Bölge yönetimi, heyelandan etkilenenler için yardım çalışmalarına başladı. Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü, şiddetli yağışların devam etmesi durumunda heyelan riskinin artacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca, 24 Ağustos’ta Tigray bölgesinde meydana gelen başka bir heyelanda 10 kişi hayatını kaybetmişti.