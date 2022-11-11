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Etiyopya: Tigray'ın yüzde 70'i ordunun kontrolü altında

Etiyopya hükümeti, Tigray bölgesinin yüzde 70'inin ordunun kontrolü altında olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 11:57
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Etiyopya'da hükümet açıkladı: Tigray'ın yüzde 70'i ordunun kontrolü altında

Etiyopya: Tigray'ın yüzde 70'i ordunun kontrolü altında
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Güvenlik Danışmanı Rıdvan Hüseyin, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Etiyopya ordusunun Tigray'ın büyük bir bölümünde kontrolü sağladığını duyurdu.

Hüseyin, "Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri (ENDF), Tigray bölgesinin yüzde 70'inde kontrolü sağladı ve insani yardım devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yardımlara izin verildiğini kaydeden Hüseyin, 35 kamyon gıda malzemesi ve 3 kamyon tıbbi malzemenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Etiyopya hükümeti ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında tarafların 2 Kasım'da anlaşmaya vardıkları duyurulmuştu.

Etiyopya hükümeti ile TPLF arasında 7 Kasım'da Kenya'da yeniden başlayan müzakereler, silahsızlanma, Tigray'a temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gibi konular üzerine sürüyor.

Müzakerelere, Afrika Birliği (AfB) adına eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo ve eski Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta başkanlık ediyor.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı. (AA)

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