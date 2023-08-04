Etiyopya'da OHAL ilan edildi

Etiyopya'da federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ve yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

KAYNAK: AA
Etiyopya'da OHAL ilan edildi

Etiyopya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Amhara'da şiddetlenen çatışmalar sonrası alınan karar paylaşıldı.

Açıklamada, Amhara'da güvenlik güçleriyle yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle OHAL ilan edildiği belirtildi.

AMHARA'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Etiyopya'nın kuzeyinde Tigraylı isyancılara karşı ordunun yanında savaşan ve barış anlaşması sonrasında silahsızlanmayı reddeden Amhara milisleri ile ordu arasındaki çatışmalar büyüyor.

Çatışmalarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtiliyor.

Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) barış anlaşması imzalayan federal hükümet, bölgedeki tüm silahlı örgütleri silahsızlandırmaya başladı.

Federal hükümetin talimatlarına uymayan ve "Fano" adını taşıyan milisler, orduyla çatışmaya başladı.

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