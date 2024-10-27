Etiyopyalı atletten tarihi başarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Etiyopyalı atletten tarihi başarı

Etiyopyalı Yomif Kejelcha, Valencia Yarı Maratonu’nda 57 dakika 30 saniye ile dünya rekorunu kırdı. Bu performansıyla, eski rekor sahibi Ugandalı Jacob Kiplimo’nun rekorunu bir saniye geliştirdi.

Etiyopyalı atlet Yomif Kejelcha, Valencia Yarı Maratonu’nda 57 dakika 30 saniyelik derecesiyle yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yağmurlu hava koşullarında koşulan yarışta, 27 yaşındaki sporcu, 2019’da Boston’da kırdığı kapalı saha mil rekorunun ardından bir kez daha tarihe geçti.

Kejelcha’nın bu performansı, 2020’de Lisbon’da Ugandalı Jacob Kiplimo’nun belirlediği önceki rekoru bir saniye geliştirdi. Kejelcha, yarışa hızlı bir başlangıç yaparak üç kilometre civarında tempoyu artırdı ve Kenyalı rakipleri Daniel Mateiko ile Isaia Kipkoech’in önüne geçerek zaferi elde etti.

Kadınlar yarışında ise Kenyalı Agnes Ngetich, 63:04 ile dünya tüm zamanlar sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Kejelcha, yarı maratonda henüz altıncı kez koşmasına rağmen bu büyük başarıyı elde ederken, bu yıl Paris Olimpiyatları’nda 10.000 metre finalinde altıncı sırada yer almıştı.

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