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Etiyopya'nın yenidoğan ölümlerinde kritik artış

Etiyopya'da isyancı hareket nedeniyle abluka altında tutulan Tigray eyaletinde bebek ölümlerinin savaş öncesine göre 4 kat arttığı bildirildi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:45
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Etiyopya'nın yenidoğan ölümlerinde kritik artış

Etiyopya'nın yenidoğan ölümlerinde kritik artış
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Associated Press'in haberine göre, kuzeydeki Tigray bölgesinde Birleşmiş Milletlerin desteğiyle yerel sağlık makamlarınca yapılan araştırmada, savaşın bebekler ve gebeler üzerindeki yıkıcı etkisi gösterildi.

Rapora göre, hayata geldikten sonraki ilk 28 gün içinde ölümler, binde 36'ya ulaşarak savaş öncesine göre 4 kat artış gösterdi. Ölümlerin yarısından fazlası tıbbi müdahale yapılamadığı için evde gerçekleşti.

Öte yandan, 5 yaş altındaki ölümler binde 59'a çıkarken, bunların çoğunun da aşıyla önlenebilen ishalli hastalık, zatürre ve boğmaca kaynaklı olduğu görüldü.

Savaş öncesinde annelerin doğum sırasında ölüm oranı 100 binde 186 iken bu rakam da 100 binde 846'ya çıktı.

189 bin hane üzerinde mayıs ve haziranda yapılan araştırma sonrası hazırlanan raporda, sağlık tesislerde yeterli ilaç ve ekipmanın olmadığı, yakıt kıtlığı nedeniyle sağlık tesislerine gitmekte zorluk çekenlerin buraya ulaşsa bile yeterli tıbbi desteği alamadığı ifade edildi.

Yaklaşık 2 yıldır süren savaştan ötürü binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgeyi yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Etiyopya hükümetinin Afrika Birliğinin çağrısıyla bu hafta barış müzakerelerine başlaması planlanıyor.

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