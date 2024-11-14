'Etki Ajanlığı' düzenlemesi kanun teklifinden tamamen çıkarıldı

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucu, kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen ve tepkilerin odağındaki düzenlemenin "Noterlik Kanunu"ndan çıkarılmasına karar verildi.

'Etki ajanlığı' düzenlemesi Meclis'e mi geliyor? Kanun teklifinde ilişkin çarpıcı detay

Türkiye kamuoyunda büyük tepki geçen "etki ajanlığı" düzenlemesi, Noterlik Kanunu teklifinden tamamen çıkarıldı.

AKP tarafından "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" içinde yer verilen "etki ajanlığı" düzenlemesinin tepkiler üzerine geri çekileceği açıklanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucu, Noterlik Kanunu Teklifi'nin içinde yer alan, 'devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları' ile ilgili 16'ncı maddenin tekliften tamamen çıkarılması kararlaştırıldı.

Kanun teklifindeki diğer maddelerin oylaması Genel Kurul'da devam ediyor.