'Etkisiz Hamza’ya sert yanıt: Şehidimizin emaneti sahipsiz kalmadı

AKSARAY / METİN KURT

CHP Yurt İçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Aksaray’da yaşanan dikkat çekici burs polemiği üzerinden AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk’e sert sözlerle yüklendi. Ertürk, şehit Özkan Özkanlı’nın burs desteğini Genel Başkan Özgür Özel’in şahsi katkısıyla devam ettirme kararını duyurduktan sonra gelen eleştirilerin “rahatsızlık belirtisi” olduğunu söyledi.

Ertürk, yaptığı açıklamada; AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk’ü “Etkisiz Hamza” diyerek eleştirirken şu sözlerle seslendi:

“Niye Etkisiz Hamza? Çünkü bir toplama işleminde sıfırın toplama etkisi neyse, iki yıldır il başkanı olan bu arkadaşın da Aksaray'a etkisi ve katkısı o kadar.”

Konunun detaylarına da açıklık getiren Ertürk, şehit Özkan Özkanlı’nın savaş mağduru bir Suriyeli çocuğa burs verdiğini, bursun kesilme riski doğunca devreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in girdiğini belirtti. Özel’in, bursun devamını tamamen insani ve vicdani gerekçelerle şahsi olarak üstlendiğini açıklayan Ertürk, Hamza Aktürk’ün bu durumu anlamak istemediğini vurguladı.

“Genel Başkanımız beni bizzat aradı, aileyle ve burs verilen çocukla temasa geçmemizi istedi. Şehidimizin burs verdiği çocuğun Suriye’de savaşta anne ve babasını kaybetmiş yetim bir çocuk olduğunu öğrendik. Genel Başkanımız, ilgili kurum aracılığıyla bursun devam edeceğini ifade etti.”

Eleştirilerin nedenini “şehitler üzerinden yıllardır yapılan siyasi istismar kozunun elden gitmesi” olarak yorumlayan Ertürk, Hamza Aktürk’ü şu sözlerle açıkça hedef aldı:

“Yıllardır meydanlarda şehit edebiyatı yaptınız. Şimdi Genel Başkanımızın bu insani adımı sizi neden rahatsız etti? Yoksa şehitlerimizi siyasete malzeme yapma kozunuz elinizden alındığı için mi? “PKK’yı biz bitireceğiz deyip, muhalefeti Abdullah Öcalan’ı affetmekle suçladığınız Aksaray halkından özür dileme zamanı geldi. Yüzünüz varsa, onurunuz varsa, ar damarınız çatlamadıysa çıkın Aksaraylıların karşısına, helallik isteyin.”

Ertürk açıklamasında, CHP olarak şehit Özkan Özkanlı'nın emaneti olan burs desteğini sonuna kadar sürdüreceklerini ve bu insani meselenin siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin insani duygularla hareket ettiğini belirten Ali Abbas Ertürk, “Bu çocuk yalnız değil. Genel Başkanımızın talimatıyla emaneti sahiplendik” dedi.

Burs polemiği Aksaray siyasetinde gerilimi artırırken, CHP’nin açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Hamza Aktürk cephesinden ise henüz bir yanıt gelmedi.