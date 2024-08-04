Etna Yanardağ lav püskürtüyor

Yüksekliği yaklaşık 3,030 metre olan Etna'dan lavlar püskürürken, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutları güneydoğu yönünde ilerliyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), volkanik faaliyetler nedeniyle bölgedeki uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı yayımladı. Bu uyarı, uçuşlarda aksamalara yol açtı.

Katanya Fontanarossa Havalimanı'nda, Etna'daki volkanik hareketlilik nedeniyle uçuşlar aksadı. Havalimanı yetkilileri, gelen uçuş sayısının saatte altıya düşürüleceğini ve havalimanının bir bölümünün kapatılacağını duyurdu.

Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna, temmuz başından bu yana düzenli olarak volkanik patlamalar yaşıyor. Yanardağ, Aralık 2023'te şiddetli bir şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yılın temmuz ayına kadar nispeten sessizdi.