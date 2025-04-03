Etna Yanardağı yeniden uyandı: Kül bulutları havayolu trafiğini tehdit etti

Yetkililer, bölgedeki hava trafiği için alarm seviyesini yükseltti.

GÜÇLÜ PATLAMALAR VE KÜL BULUTLARI

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Etna'nın güneydoğu kraterinde dün akşam başlayan patlamaların bugün akşam saatlerine kadar devam ettiğini açıkladı. Volkanın püskürttüğü kül bulutlarının doğu yönüne doğru yayıldığı ve lav akışlarının gözlendiği bildirildi.

HAVA TRAFİĞİNE KIRMIZI ALARM

Volkanik aktivitenin yoğunlaşması üzerine INGV, Katanya bölgesindeki hava trafiği için "kırmızı kod" uyarısı yayınladı. Ancak Katanya Fontanarossa Havalimanı'nın kapatılmadığı, uçuşların durdurulmadığı belirtildi. Öğleden sonra aktivitenin azalmasıyla birlikte alarm seviyesi de kademeli olarak düşürüldü.

2024'TEKİ ŞİDDETLİ PATLAMALARIN ARDINDAN

Etna Yanardağı, geçtiğimiz şubat ayında da benzer şekilde şiddetli lav püskürtmeleri ve kül bulutlarıyla gündeme gelmişti. 3.300 metre yüksekliğindeki volkan, Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor ve sık sık benzer faaliyetler gösteriyor.

BÖLGE HALKI ALIŞKIN AMA TEDBİRLİ

Sicilyalılar, Etna'nın periyodik patlamalarına alışkın olsa da yetkililer, volkanik aktivitenin seyrini yakından takip ediyor. Özellikle hava yolu trafiği ve yerleşim bölgelerine yakın lav akıntıları için erken uyarı sistemleri devrede tutuluyor.

AKTİVİTE AZALIYOR

INGV'nin son açıklamasına göre, kül püskürtme faaliyetleri azalma eğiliminde. Ancak volkanik hareketliliğin aniden yeniden artabileceği uyarısı yapılarak, bölgedeki yetkililerin ve halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.