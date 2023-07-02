Etrafa yayılan koku paniği

İHA'nın haberine göre; Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etrafa yayılan kokunun zamanında alınmayan kurban derilerinden kaynaklandığı tespit edildi.

Türk Hava Kurumu tarafından toplanan ve Devlet Su İşleri bahçesinde istiflenen kurban derileri zamanında bölgeden alınmadı.

Mevcut derileri alması gereken müteahhit firma görevini yerine getirmediği için Lüleburgaz Belediyesi tarafından toplum sağlığı korumak amaçlı 40 ton derinin imha edilmesi için bölgeden uzaklaştırılması sağlandı.

Ardından bölgenin yıkama ve kireçleme işlemi tamamladı. Ayrıca müteahhit firmalar tarafından alınması gereken derilerin Trakya genelinde yüzde 70 oranında alınmadığı bilgisine ulaşıldı.