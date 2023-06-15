Etsiz çiğ köfte kısır mıdır? Vedat Milor başlattı iş nereye vardı

Gastronomi Yazarı Vedat Milor'un etsiz çiğ köfte için kısır demesi sosyal medyada da çok tartışıldı.

Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir tartışmanın gündeme gelmesine neden oldu.

Etsiz çiğ köfte için Milor, 'İstanbul'da çiğ köfte yok. Hepsi aslında kısır' dedi. Milor'u çiğ köfte yemeye davet eden Çiğ Köfte Üreticiler Derneği (ÇİĞ-DER) Genel Sekreteri Mehmet Kamar ise etli çiğ köftenin sağlığa zararlı olduğunu, etsiz çiğ köftede ise ceviz, fındık ve fıstık olduğunu söyledi.

"BİZ ETSİZ ÇİĞ KÖFTE YAPIYORUZ"

DHA'nın bilgilerine göre Kamar, “Vedat Bey'in demecini biz de gördük ve açıkçası şaşırdık. Vedat Bey bilmiyorum nerede çiğ köfteyi tüketiyor, buyursun kendisi gelsin ve bünyemizdeki bütün şubelerimizde çiğ köftenin gerçek lezzetini görebilir. Biz etsiz çiğ köfte yapıyoruz çünkü etli çiğ köfte gerçekten sağlığa zararlı. O, özel günlerde tüketilen bir çiğ köfte. Biz ticari çiğ köfte üretiyoruz. Tüm Türkiye'nin dört bir yanına, hatta dünyaya bu lezzeti ulaştırıyoruz. Bu lezzet şu anda dünya mutfağının da vazgeçilmezi haline geldi. Anadolu mutfağı artık dünya mutfağına dönüştü" ifadelerini kullandı.

"KISIR ÇİĞ KÖFTEYLE KIYASLANAMAZ"

Kamar, “Adıyaman çiğ köftesini kısırla bağlayabilmeniz için uçurum gibi fark var arada. Sıradan bir vatandaş bile kısırla çiğ köfteyi ayırt edebilir. Yasal olarak da etli çiğ köftenin satışı yasak çünkü sağlıklı değil. Eti alıp hemen tüketirseniz sıkıntı yok. Biz ticari çiğ köfte üretiyoruz, şubelere gönderiyoruz. Her yönüyle hijyenik olması lazım. Bundan dolayı da kesinlikle etin olmaması lazım. İlla sağlıksız bir yiyecek yiyeceğim diyorsa, et arıyorum diyorsa bir vatandaş özellikle talep eder. Biz çiğ köfteye sağlık kattık. Çiğ köfteyi tamamen insanların vazgeçilmez lezzeti olacak şekilde ve sağlıklı, hijyenik bir ürün olarak ürettik. Çiğ köfte, yöremizle, ülkemizle özdeşleşen milli bir yiyeceğimiz. Dünyadaki fast food zincirlerinin zincirini kırdık. Öz Anadolu'nun, öz yiyeceği, öz fast food'u çiğ köfteyi tüm halkımıza sunduk. Artık çiğ köfte bir kültür haline geldi. Sadece Anadolu'nun değil, 7 bölgenin yiyeceği haline geldi. Kısır da güzel bir yiyecek ama emin olun çiğ köfteyle kıyaslanamaz" diye konuştu.

ÇİĞ KÖFTECİLER CEVAP VERDİ

Uzun yıllardır çiğ köftecilik yapan Yaşar Erol, “Kısırla çiğ köfte arasında dünya kadar fark var. Kısır sadece bulgurla, salçadan karışım olur. Bizim çiğ köfte, isim olarak etsiz çiğ köfte. 32 çeşit baharat karışımı var. Kısır farklı, bu farklı. Hiç kısıra benzer bir hali var mı? Yok. Etli çiğ köfte yapıldığı zaman en az yarım saat içinde tükenmesi lazım. Bu çiğ köftede etli ve etsiz arasında hiçbir fark olmaz. Etli veya etsiz olduğunu ayırmak çok mümkün değilö dedi. 14 yıldır çiğ köftecilik yapan Recep Turcan ise, “Ana menümüz bulgur, ketçap, baharat… Kısır farklı bir şey. Bizimki malzemesi geniş olan bir yiyeceğimiz. Bizimki etsiz çiğ köfte. Etli daha farklı. Onu hemen tüketmeniz gerekiyor. Kısırla hiç uzaktan yakından alakası yok. Kısır farklı bir şey" dedi.

VEDAT MİLOR NE DEMİŞTİ

Vedat Milor, “Bu güzel bir kısır. Bunun adına çiğ köfte diyorlar. Bu çiğ köfte değil, kısır. İnanılmaz bir şey, çiğ köfte dünyanın en lezzetli soğuk mezelerinden bir tanesi. Bu zaten pişiyor, yoğururken biber ile pişiriyorsun. Bunu bakanlık yasakladı diye yapmıyorlar. İnanılmaz birşey.

Ondan sonra da 'Yok başkalarıymış, yok bizi tanıtmıyorlarmış, şuymuş, buymuş' Bizim en büyük düşmanımız kendimiz. İçten vuruluyorsun, hançerleniyorsun. Bunu yasaklamak…Tamam anlıyorum, bakteri ama taze olması lazım. Zaten her yemekte bakteri olabilir. Bunu yasaklamak bence çılgınca bir şey" demişti.

Öte yandan Milor yine sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu çiğ köfte değil, kısır! Doğruları sen söylemezsen, ben söylemezsem, o söylemezse, nasıl daha iyiye gidebiliriz ki? Böyle ülke mutfağı ancak geriye gider ve kokoreç mi yoksa kokoretsi mi diye KISIR tartışmalarda takılı kalırız.

Dün akşam yine paylaşım yapan Milor şunları söyledi:

Kimlerle aram kötü: Çiğ köfte görünümlü kısırcılar, midye dolmacılar, danadan Adana kebap yapanlar…

2-Kimlerle aram iyi: Adana kebabı zırhla çekenler, yemeklere çaktırmadan kuyruk yağı ya da ilik koyanlar.

Öte yandan günlerce konuşulan ve defalarca tartışılan menemen anketinde Vedat Milor soğanlı mı soğansız mı diye sormuştu. Büyük rağbet gören ankette menemen tercihlerinin ikiye ayrıldığı görülmüştü.