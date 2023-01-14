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Ettehiyyatü Suresi nasıl okunur? Ettehiyyatü Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Ettehiyyatü suresi beş vakit namazda mutlaka okunan surelerden biridir. Namazlarda hem ilk oturuşta hem de son oturuşta okunan Ettehiyyatü suresinin okunuşu, anlamı ve faziletleri merak ediliyor. Peki, Ettehiyyatü Suresi nasıl okunur? Ettehiyyatü Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 15:37
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Ettehiyyatü Suresi nasıl okunur? Ettehiyyatü Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Ettehiyyatü Suresi nasıl okunur? Ettehiyyatü Suresi anlamı ve fazileti nedir?
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Farz olan namazlarda okunması gereken dualardan biri de Ettehiyyatü Suresidir. Hz. Muhammed'e Miraç gecesi Allah tarafından lütfedilen Ettehiyyatü Suresinin pek çok fazileti bulunmaktadır. Peki, Ettehiyyatü Suresi nasıl okunur? Ettehiyyatü Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Ettehiyatü duası Hz. Muhammed'e Miraç gecesi Allah tarafından lütfedilmiştir. Peki, Ettehiyyatü Suresi nasıl okunur?

ETTEHİYYATÜ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

‘’Ettehiyyatü lillahi, vessalavatü vettayyibatü. Esselamu aleyke, eyyühen, nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. Esselamü, Aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne, Muhammeden abdühü ve resulüh..."

ETTEHİYYATÜ SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

‘’Allah'ın selamı rahmet ve bereketi senin üzerine olsun, selam bizim üzerimize ve Allah'ın tüm iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki; Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitli ederim ki; Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir..."

ETTEHİYYATÜ DUASI FAZİLETLERİ NELERDİR?

Ettehiyyatü duasının da pek çok fazilet ve faydası vardır. Bunlardan bazıları şu başlıklar altında toplanabilir:

Ettehiyyatü duası yalnızlık hissi ve mutsuzlukla başa çıkmanın güzel bir yoludur.

Uykusuzluk problemi çeken bir kimsenin Ettehiyyatü duasını okuması Allah'ın izniyle kendisine çare olacaktır.

Ettehiyyatü duası kişinin çaresizlik duygusunun kaybolmasında etkili olacaktır.

Bunlar kişiyi bazen derin bir sıkıntı, keder ve üzüntüye gark edebilir. Bu sınavlarda başa gelenler sebebiyle içine düşülen keder durumundan da Allah'ın İzniyle Ettehiyyatü duasını çokça okumakla kurtulmak olanaklıdır.

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