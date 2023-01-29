Namazın ilk ve son oturuşunda okunan Ettehiyyatü Suresi namaz duası olarak da bilinir. Farz ve sünnet olarak tüm namazlarda okunan Ettehiyyatü Suresinin ezberlemek gerekiyor. Peki, Ettehiyyatü Suresi nasıl okunur? Ettehiyyatü Suresi duasının anlamı ve fazileti nedir?

ETTEHİYYATÜ DUASI NASIL OKUNUR?

‘’Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.’’

ETTEHİYYATÜ DUASI TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

‘’Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun. Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.’’

ETTEHİYYATÜ SURESİ FAZİLETİ NEDİR?

Her duanın çeşitli faziletleri ve faydaları bulunmaktadır. Kuran' da insanın dil, bedeni ve malı ile yaptığı tüm ibadetlerin Allah'a olduğu vurgulanmaktadır. İşte bir Müslümanın günde 5 vakit namaz kılarken sürekli okuduğu Tahiyat yani Ettehiyyatü duasının da pek çok fazilet ve faydası vardır.

Kişi kendini yalnız ve çaresiz hissettiği vakit tahiyat duasını okursa bu olumsuz duygudan kurtulacaktır. Ettehiyyatü duası yalnızlık hissi ve mutsuzlukla başa çıkmanın güzel bir yoludur.

Uykusuzluk problemi çeken bir kimsenin Ettehiyyatü duasını okuması Allah'ın izniyle kendisine çare olacaktır.

Teselliye ihtiyaç duyan insanın Ettehiyyatü duasına sarılması tavsiye olunur. Ettehiyyatü duası kişinin çaresizlik duygusunun kaybolmasında etkili olacaktır.

İnsan için çeşit çeşit imtihan vardır. Bu sınavlarda başa gelenler sebebiyle içine düşülen keder durumundan da Allah'ın İzniyle Ettehiyyatü duasını çokça okumakla kurtulmak olanaklıdır.