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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin grubu belli oldu

EURO 2024 Elemeleri için düzenlenecek kura çekimi, 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 13:29
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EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ne zaman? Türkiya hangi grupta? Rakiplerimiz kim? EURO 2024 Elemeleri torbaları belli mi? Türkiye kaçıncı torbada

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin grubu belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi'nin tamamlanmasının ardından EURO 2024 Elemeleri'nin torbaları da belli oldu.

EURO 2024 Elemeleri'nin ardından finallere katılan takımlar, 2024 yazında Almanya'da düzenlenen turnuvada boy gösterecek.

Frankfurt'ta bulunan Festhalle Exhibition Center kura çekimine ev sahipliği yapacak.

EURO 2024 Elemeleri kura çekimi öncesi torbalar kesinleşti.

A Milli Takım, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Türkiye, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek.

EURO 2024 Elemeleri torbaları şu şekilde:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn.

 

EURO 2024 Elemeleri ne zaman başlıyor?

Elemeler 23-25 Mart 2023'te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.

Play-off yarı final maçları 21 Mart'ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart'ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.

 

EURO 2024 Elemeleri'nin formatı nasıl?

Elemelerde 10 grupta toplam 53 takım mücadele edecek. Grupların 7'si 5 takımdan oluşurken 3'ü ise 6 takımdan oluşacak.

EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu ilk iki sırada bitiren 20 takım doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Almanya ise ev sahibi konfenjanıyla eleme oynamadan turnuvada yer alacak.

24 takımdan oluşacak turnuvaya katılacak son üç takım ise EURO 2024 Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasında Uluslar Ligi'nde alınan sonuçlara göre belirlenecek.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olan takımlar arasından Uluslar Ligi puan sıralamasına göre belirlenecek takımlar play-off oynayacak. Tek ayaklı yarı final ve final maçlarının ardından kazananlar belli olacak.

 

Türkiye, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e gidebilir mi?

Uluslar C Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Türkiye, aynı ligde en fazla puan toplayan 4 takımdan biri. Bu nedenle Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarısız olsa bile play-off oynama şansına sahip.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonuçlanmadığı için henüz Uluslar Ligi'nden play-off oynayacak takımlar belli değil. Ancak mevcut sıralamaya göre C Ligi'nde en fazla puana sahip takımlar şu şekilde: Türkiye, Yunanistan, Kazakistan ve Gürcistan

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