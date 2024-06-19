EURO 2024 kalpten götürüyor

Avrupa Şampiyonası maçlarında kalp krizi sayısı önemli ölçüde artıyor

Fransa'daki 1998 Dünya Kupası'nda İngiltere penaltılarda Arjantin'e yenildi. Bu ve sonraki iki günde İngiltere'de normal günlere göre yüzde 25 daha fazla kalp krizi yaşandı.

Araştırma için Almanya Mainz Üniversitesi Tıp Kardiyoloji Merkezi ve Heidelberg Üniversitesi Hastanesi Spor Hekimliği Bölümü'nden bilim insanları, Federal İstatistik Ofisi'nden alınan hastane verilerini değerlendirdi . Spesifik olarak, 4 zaman diliminde kalp krizi nedeniyle başvuruları ve ölüm oranlarını karşılaştırdılar.

Alman Kalp Vakfı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi kardiyolog ve farmakolog Thomas Meinertz, bu araştırma hakkında "Futbol izlemenin kalbinize dokunabileceğine şüphe yok" yorumunu yaptı. Elbette bu her maç için geçerli değil ancak seyirciler için özellikle stresli olan maçlar için geçerli.