EURO 2024 kalpten götürüyor

Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024 kalpten götürüyor

EURO 2024'ün kalp krizlerini arttırdığı ortaya çıktı.

Avrupa Şampiyonası maçlarında kalp krizi sayısı önemli ölçüde artıyor

Fransa'daki 1998 Dünya Kupası'nda İngiltere penaltılarda Arjantin'e yenildi. Bu ve sonraki iki günde İngiltere'de normal günlere göre yüzde 25 daha fazla kalp krizi yaşandı.

Araştırma için Almanya Mainz Üniversitesi Tıp Kardiyoloji Merkezi ve Heidelberg Üniversitesi Hastanesi Spor Hekimliği Bölümü'nden bilim insanları, Federal İstatistik Ofisi'nden alınan hastane verilerini değerlendirdi . Spesifik olarak, 4 zaman diliminde kalp krizi nedeniyle başvuruları ve ölüm oranlarını karşılaştırdılar.

Alman Kalp Vakfı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi kardiyolog ve farmakolog Thomas Meinertz, bu araştırma hakkında "Futbol izlemenin kalbinize dokunabileceğine şüphe yok" yorumunu yaptı. Elbette bu her maç için geçerli değil ancak seyirciler için özellikle stresli olan maçlar için geçerli.

İlgili Haberler
Altın Kızlar Arda Güler'i taklit etti. Ortalık yıkıldı
Sen sus Kuntz efendi
FIFA müfettişleri ceza için hazırda bekliyor
FIFA müfettişleri ceza için hazırda bekliyor
Samet Akaydın Abdülkerim'in şortuyla maça çıktı. Üstü farklı altı farklı oynadı
Son Haberler
Fener Patriği Fener Patriği Lozan'a rağmen devlet gibi imza attı. Lozan’ı beğenmeyenler sessiz Gündem
Fener Patriği Fener Patriği Lozan'a rağmen devlet gibi imza attı. Lozan’ı beğenmeyenler sessiz
Abdülkerim Bardakcı gözünü kararttı Spor
Abdülkerim Bardakcı gözünü kararttı
Emekli maaşında Temmuz'a günler kala hesap değişti Ekonomi
Emekli maaşında Temmuz'a günler kala hesap değişti
Hırvatistan son dakikada mahvoldu Spor
Hırvatistan son dakikada mahvoldu
İzmir’de orman yangını! Denizde yüzenler o anları böyle izledi Gündem
İzmir’de orman yangını! Denizde yüzenler o anları böyle izledi
Çılgın Türkler trafiği kitledi gazeteci mahsur kaldı Spor
Çılgın Türkler trafiği kitledi gazeteci mahsur kaldı
Avrupa Birliği 2025 taslak bütçesini hazırladı Ekonomi
Avrupa Birliği 2025 taslak bütçesini hazırladı