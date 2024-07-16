EURO 2024 maçında bomba patladı. 11 taraftar öldü

İspanya İngiltere finalinin oynandığı sırada gerçekleşen vahim olayın arkasında İslamcı bir grubun olabileceği düşünülüyor. İslamcı grubun futbola karşı olması nedeniyle böyle bir saldırı düzenlediği bildirildi.

Mogadişu'da bir kafenin dışında, Avrupa Şampiyonası finali yayını sırasında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Polis sözcüsüne göre, en az 11 kişi hayatını kaybetti ve kalabalık kafenin birçok ziyaretçisi yaralandı.

Kafe içinde büyük bir panik yaşandı. Ölenler arasında, patlama anında kafenin önünden geçmekte olan beş kişi de bulunuyordu.

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar da ciddi hasar gördü.

KİMSE ÜSTLENMEDİ

Saldırıya uğrayan restoran, hükümet çalışanları arasında popüler bir mekandı. Şu ana kadar hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Bu saldırı, 2010 Dünya Kupası sırasında radikal İslamcı milis El-Şebab'ın Uganda'nın Kampala kentinde yüzlerce kişinin Dünya Kupası finalini izlediği bir barda gerçekleştirdiği terör saldırısını hatırlatıyor.

O saldırıda 74 kişi hayatını kaybetmişti.

El-Şebab, futbolu "haram" (yasak) olarak görüyor ve birkaç ay önce Mogadişu'da düzenlenen bir futbol turnuvası sırasında stadyuma saldırı girişiminde bulunmuştu.