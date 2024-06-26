EURO 2024'te bir ilk oldu. Kabak Ukrayna'ya patladı

EURO 2024 E Grubu son maçında Belçika ve Ukrayna kozlarını paylaştı.

Mercedes – Benz Arena’da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Grubun bir diğer maçı olan Romanya Slovakya maçının da berabere bitmesi ile grupta oldukça ilginç bir durum oluştu.

Grup sona ererken bütün takımlar 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı.

EURO 2024’te ilk kez oluşan bu durumda genel averaja bakıldı ve Romanya grupta birinciliği aldı. Belçika ikinci Slovakya üçüncü ve Ukrayna dördüncü oldu.

Oluşan bu tabloda ilk üçteki takımlar adını bir üst tura yazdırdı.