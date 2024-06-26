EURO 2024'te bir ilk oldu. Kabak Ukrayna'ya patladı

Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'te bir ilk oldu. Kabak Ukrayna'ya patladı

E Grubu sona ererken bütün takımlar 4 puan topladı. Averajlar sonucunda Ukrayna turnuvaya veda etti.

EURO 2024 E Grubu son maçında Belçika ve Ukrayna kozlarını paylaştı.

Mercedes – Benz Arena’da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Grubun bir diğer maçı olan Romanya Slovakya maçının da berabere bitmesi ile grupta oldukça ilginç bir durum oluştu.

Grup sona ererken bütün takımlar 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı.

EURO 2024’te ilk kez oluşan bu durumda genel averaja bakıldı ve Romanya grupta birinciliği aldı. Belçika ikinci Slovakya üçüncü ve Ukrayna dördüncü oldu.

Oluşan bu tabloda ilk üçteki takımlar adını bir üst tura yazdırdı.

İlgili Haberler
Romanya zirveyi kaptı. Slovakya'yı ateşe attı. EURO 2024'te garip son
Millilerin Çekya maçı ilk 11'i belli oldu. Montella şaşırttı
Son Haberler
TEM Otoyolunda Hereke geçişi 1Temmuz'a kadar kapalı Gündem
TEM Otoyolunda Hereke geçişi 1Temmuz'a kadar kapalı
Gürcistan attı millilerimiz tehlikeye girdi Spor
Gürcistan attı millilerimiz tehlikeye girdi
Nuri Şahin'den dev transfer Spor
Nuri Şahin'den dev transfer
Elazığ’da yangın: Yüzlerce kayısı ağacı yandı Gündem
Elazığ’da yangın: Yüzlerce kayısı ağacı yandı
Beşar Esad hakkında flaş gelişme. ‘Tarihi bir karar’ Dünya
Beşar Esad hakkında flaş gelişme. ‘Tarihi bir karar’
Milli maçta yıldırım düştü Spor
Milli maçta yıldırım düştü
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti Yerel Haberler
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti