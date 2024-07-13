EURO 2024'te en büyük golcü kim olacak?

Düzenleme: Ebrar Kadir Taban
EURO 2024'te en büyük golcü kim olacak?

Avrupa Şampiyonası'nda İspanya-İngiltere finalinde gol krallığı yarışı da yapılacak. Final öncesi İngiltere'den Harry Kane'in ve İspanya'da Dani Olmo'nun 3'er golü bulunuyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın oynanacak İspanya-İngiltere finali sadece kupa değil bir altın ayakkabı mücadelesi de olacak.

OLMO VE KANE'İN 3 GOLÜ VAR
İspanya'dan Dani Olmo, İngiltere'den Harry Kane'in 3'er golü var.
Turnuva da ayrıca Almanya'dan Jamal Musiala, Hollanda'dan Cody Gakpo, Gürcistan'dan Georges Mikautadze ve Slovakya'dan Ivan Schranz'ın da üçer golü bulunuyor.

ALTIN AYAKKABI KİMİN OLACAK?
Yarın Olmo ya da Kane gol atarsa altın ayakkabının sahibi olacak.
Eğer atamazlarsa bu ödül 6 futbolcu tarafından paylaşılacak.

''KİMİN GOL ATMASI UMRUMDA DEĞİL''
İspanya'nın yıldızı Olmo "Maçı kazandığımız sürece golü benim mi yoksa Unai Simón'un mu (İspanya'nın kalecisi) atması umurumda değil" dedi.

''GOL ATMAK İSTERİM''
İngilizlerin kaptanı Hary Kane ise, "Gol atmak isterim ama kupayı kazanmayı daha çok isterim" ifadesini kullandı.

İşte gol krallığında son durum:

- Harry Kane - İngiltere - 3 Gol
- Dani Olmo - İspanya - 3 Gol
- Cody Gakpo - Hollanda - 3 Gol
- Georges Mikautadze - Gürcistan - 3 Gol
- Jamal Musiala - Almanya - 3 Gol
- Ivan Schranz - Slovakya - 3 Gol
- Breel Embolo - İsviçre - 2 Gol
- Donyell Malen - Hollanda - 2 Gol
- Razvan Marin - Ukrayna - 2 Gol
- Florian Wirtz - Almanya - 2 Gol
- Jude Bellingham - İngiltere - 2 Gol
- Merih Demiral - Türkiye - 2 Gol
- Niclas Füllkrug - Almanya - 2 Gol
- Kai Havertz - Almanya - 2 Gol
- Fabian Ruiz - İspanya - 2 Gol

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