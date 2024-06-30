EURO 2024'te skandal. Stada gizlice girdi çantasından çıkanlar şok etti

Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'te skandal. Stada gizlice girdi çantasından çıkanlar şok etti

Almanya - Danimarka maçı sırasında stada kaçak giren bir kişi yürekleri ağza getirdi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dün büyük bir skandal yaşandı.

Almanya Danimarka maçının oynandığı saatlerde sırt çantalı ve kar maskeli bir adamın gizlice Dortmund Arena Stadı'nın çatısına çıktığı ortaya çıktı.

Adamın resmi olarak saat 22.11'de ihbar edilmesine ve hakemin kaptanlara haber vermesine rağmen oyun devam etti.

Daha sonra Alman güvenlik güçleri özel tim, insansız hava araçlarını ve helikopteri kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.

21 yaşında olduğu ifade edilen kar maskeli zanlının çantasından çok miktarda fotoğraf makinası ve objektiflerinin çıktığı, ancak çantada silah ve patlayıcı madde alacak kadar yer olduğu belirtildi.

Soruşturma büyük bir gizlilikle sürdürülürken, terör için olağanüstü tedbir alınmasına rağmen bu sızmanın nasıl olduğu araştırılıyor. Yetkililer gizlice stada giren bu şahsın içeride suç ortağı olabileceğinden endişeli.

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