EURO 2025 grupları belli oldu

Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 16 takım, kura çekimiyle dört gruba ayrıldı. Her grup, güçlü ekipler ve heyecan verici karşılaşmalar vaat ediyor. İşte gruplar:

Grup A: İsviçre (Ev Sahibi), Norveç, İzlanda, Finlandiya

Grup A’da ev sahibi İsviçre, Norveç, İzlanda ve Finlandiya ile birlikte mücadele edecek. İsviçre, turnuvaya ev sahibi olarak katılırken, diğer üç takımın hepsi geçmiş turnuvalarda gösterdikleri performansla dikkat çekiyor. Norveç, 1987 ve 1993 yıllarında kazandığı şampiyonluklarla en prestijli geçmişe sahipken, İzlanda ise 2013'te çeyrek finale yükselmişti. Finlandiya ise 2005’te yarı finale çıkarak tarih yazmıştı.

Maç Takvimi:

İsviçre - Norveç : 2 Temmuz 2025, 20:00

: 2 Temmuz 2025, 20:00 İzlanda - Finlandiya : 2 Temmuz 2025, 17:00

: 2 Temmuz 2025, 17:00 Norveç - İzlanda : 5 Temmuz 2025, 20:00

: 5 Temmuz 2025, 20:00 İsviçre - Finlandiya : 5 Temmuz 2025, 17:00

: 5 Temmuz 2025, 17:00 İzlanda - İsviçre : 8 Temmuz 2025, 20:00

: 8 Temmuz 2025, 20:00 Finlandiya - Norveç: 8 Temmuz 2025, 17:00

Grup B: İspanya, Portekiz, Belçika, İtalya

Grup B, özellikle son dönemde büyük başarılar elde eden İspanya’nın ağırlığıyla dikkat çekiyor. 2023'te FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya, aynı zamanda 2023/24 UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'ni de kazandı. Portekiz, 2017 yılından sonra üçüncü kez Avrupa Şampiyonası’na katılacak ve turnuvada başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Belçika, 2022’de çeyrek finale çıkarak önemli bir başarıya imza attı, İtalya ise geçmişteki iki final deneyimiyle grup mücadelesine katılacak.

İspanya - Portekiz : 3 Temmuz 2025, 20:00

: 3 Temmuz 2025, 20:00 Belçika - İtalya : 3 Temmuz 2025, 17:00

: 3 Temmuz 2025, 17:00 Portekiz - Belçika : 6 Temmuz 2025, 20:00

: 6 Temmuz 2025, 20:00 İspanya - İtalya : 6 Temmuz 2025, 17:00

: 6 Temmuz 2025, 17:00 Portekiz - İtalya : 9 Temmuz 2025, 20:00

: 9 Temmuz 2025, 20:00 İspanya - Belçika: 9 Temmuz 2025, 17:00

Grup C: Almanya, Polonya, Danimarka, İsveç

Almanya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki sekizinci zaferini hedefliyor. 2022’de final oynayan Almanya, gruptaki güçlü rakiplerine karşı zorlu bir mücadele verecek. Polonya ise tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini yaşayacak ve turnuvada bir sürpriz yapmayı planlıyor. Danimarka, 2017’de final oynarken, İsveç ise 2022’de yarı finale çıkarak turnuvanın güçlü ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Almanya - Polonya : 4 Temmuz 2025, 20:00

: 4 Temmuz 2025, 20:00 Danimarka - İsveç : 4 Temmuz 2025, 17:00

: 4 Temmuz 2025, 17:00 Polonya - Danimarka : 7 Temmuz 2025, 20:00

: 7 Temmuz 2025, 20:00 Almanya - İsveç : 7 Temmuz 2025, 17:00

: 7 Temmuz 2025, 17:00 Polonya - İsveç : 10 Temmuz 2025, 20:00

: 10 Temmuz 2025, 20:00 Danimarka - Almanya: 10 Temmuz 2025, 17:00

Grup D: Fransa, İngiltere (Şampiyon), Galler, Hollanda

Grup D, son şampiyon İngiltere ve Fransa'nın mücadelesine sahne olacak. İngiltere, 2022’de şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atarken, Fransa ise son iki turnuvada yarı finale çıkmayı başardı. Galler ve Hollanda ise güçlü rakipleri karşısında kendi şanslarını arayacak.