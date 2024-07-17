Euro Bölgesi enflasyon rakamları açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) haziran ayı nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Yayınlanan veriler kapsamında, Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olarak açıklanan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5'e geriledi.

TÜFE, haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri, haziranda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması bekleniyordu.

Böylelikle açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede açıklanmış oldu.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise haziranda yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,4 seviyesinde hesaplandı.

AB'de ise mayısta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,6 olarak kaydedildi.

AB'de TÜFE haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.