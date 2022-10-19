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Euro Bölgesi enflasyonu tek haneye geriledi, yüzde 10'nun altına indi

Euro Bölgesi enflasyonu tek haneye geriledi. Eurostat, Euro Bölgesi için eylül ayı enflasyonunu aşağı yönlü revize etti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:40
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Euro Bölgesi enflasyonu tek haneye geriledi. Eurostat eylül ayı enflasyonunu aşağı yönlü revize etti.

Euro Bölgesi enflasyonu tek haneye geriledi, yüzde 10'nun altına indi
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Daha önce Eylül ayı için yıllık enflasyonu yüzde 10 olarak açıklayan Eurostat, bu oranı yüzde 9,9'a indirdi.Yapılan açıklamaya göre eylül ayındaki yüzde 9,9'luk enflasyonun 4,19 puanı enerji fiyatlarındaki artıştan geldi. Gıda fiyatlarının enflasyona katkısı 2,47 puan olurken, hizmet fiyatları da 1,80 puan katkı verdi.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında, çekirdek enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve yıllı yüzde 6,0 oldu.

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