Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma sinyali

Kaynak: AA
Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma sinyali

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, nisan ayında son üç yılın en hızlı artışını göstererek 49 puan oldu.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin nisan ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektöründeki toparlanma süreci nisan ayında devam etti.

Euro Bölgesi'nde martta 48,6 olan imalat sanayi PMI, nisanda 49'a çıktı.

Böylece Euro Bölgesi nisan ayı imalat sanayi PMI, son 32 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi’nde nisan ayında fabrika üretimi, Mart 2022'den bu yana en hızlı oranda artış gösterdi.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "PMI'da üst üste gelen dördüncü artış, imalat sektöründeki durumun istikrara kavuştuğunun bir işareti olarak görülebilir." ifadesini kullandı.

Son aylarda belirsizliklerin arttığını anımsatan Rubia, Euro Bölgesi'nde endüstriyel faaliyetin ABD tarife politikasından etkileneceğini hatırlattı.

Öte yandan, PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

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