Euro Bölgesi'nde inşaat üretiminde düşüş

Kaynak: AA
Euro Bölgesi'nde inşaat üretiminde düşüş

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, eylülde önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,6 azaldı.

AB'de de inşaat üretimi eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,1, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2 düştü.

AB ülkeleri arasında eylülde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 5,5 ile Çekya, yüzde 4 ile Slovakya ve yüzde 3,2 ile Hollanda'da gerçekleşti.

En fazla artış ise yüzde 2,8 ile Romanya, yüzde 2,2 ile İtalya ve yüzde 1,7 ile İspanya ve Slovenya’da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovakya’da yüzde 19,1, Slovenya’da yüzde 17,6 ve Polonya’da yüzde 9 gerilerken, Bulgaristan’da yüzde 5,2, İtalya’da yüzde 3,9 ve Portekiz’de yüzde 3,3 arttı.

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