Euro Bölgesi'nde kamu borcu arttı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'tan kamu borcu açıklaması. Eurostat, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin 2024 yılı birinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini duyurdu.

İşte o veriler, Euro Bölgesi’nde geçen yıl son çeyreğinde yüzde 88,2 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 88,7'ye yükseldiğini gösterdi.

Bu artışlar, Avrupa Birliği'nde de 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 81,5 olan Gayri Safi Milli Hasılaya oranı ilk çeyrekte yüzde 82 çıktığını gözler önüne serdi.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde toplam kamu borcu 13 trilyon euroya yaklaştı. Avrupa Birliği'ndeki toplam kamu borcu ise 14 trilyon 103 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

EN BORÇLU ÜLKE YUNANİSTAN

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 2024'ün ilk çeyreğindeki kamu borcu en yüksek ülke Yunanistan oldu. Yunanistan'ın kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 159,8 oldu.. Yunanistan'ı, yüzde 137,7 ile İtalya takip etti. İtalya'nın ardından yüzde 110,8 ile Fransa, yüzde 108,9 ile İspanya, yüzde 108,2 ile Belçika geldi.