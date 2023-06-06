Euro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar sabit kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 düştü.

Euro Bölgesi'nde ise perakende satışlar nisanda mart ayına göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 geriledi.

AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 5,8 ile Slovakya'da, yüzde 3,7 ile Romanya'da ve yüzde 2,4 ile Slovenya'da görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Macaristan'da yüzde 12,6, Estonya'da yüzde 10 ve Slovakya'da yüzde 9,8 geriledi.

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