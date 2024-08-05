Euro Bölgesi’nde ÜFE yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Haziran ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Açıklanan veriler kapsamında, AB'de ÜFE, Haziran'da bir önceki aya oranla yüzde 0,5 artış gösterirken, 2023'ün aynı ayına oranla yüzde 3,1 düşüş kaydetti.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, Haziran'da aylık bazda yüzde 0,5 yükseliş gösterirken, yıllık bazda yüzde 3,2 geriledi.

Piyasa beklentisi Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,5 artacağı, yıllık yüzde 3,2 azalacağı tarafındaydı.

AB ülkeleri arasında ÜFE, Haziran'da aylık bazda en fazla yüzde 2,2 ile Estonya'da, yüzde 1,9 ile İspanya ve Romanya'da ve yüzde 1,8 ile Yunanistan'da artış oldu.