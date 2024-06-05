Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları düştü

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Açıklanan veriler kapsamında, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya oranla yüzde 0,7, 2023'ün aynı ayına oranla da yüzde 5,5 azalış kaydetti.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 1 olarak açıklanırken, yıllık bazda yüzde 5,7 geriledi.

Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,6 açıklanması beklenirken, yıllık yüzde 5,1 düşüş olması yönündeydi.

Avrupa Birliği ülkelerinden ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 3,6 ile Fransa'da, yüzde 1,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 1,8 ile Yunanistan'da gerileme gösterdi.