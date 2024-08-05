Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni geriledi

Piyasalara ilişkin araştırmalarda bulunan Frankfurt merkezli Sentix, ağustos ayına yönelik Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi verilerini yayımladı.

Bu verilere göre, temmuzda eksi 7,3 puan olan Euro Bölgesi yatırımcı güven endeksi ağustosta eksi 13,9'a indi.

Böylelikle Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuzdan sonra ağustosta da azalarak ocak ayından beri en düşük seviyeyi gördü.

Piyasalar ağustosta güven endeksinin eksi 8 civarında olmasını öngörüyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin oldukça altında kalması gözden kaçmadı.

Temmuz'da 1,5 seviyesinde olan Euro Bölgesi Beklenti Endeksi de ağustosta eksi 8,8'e indi.

Diğer yandan yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik durum, Almanya'da yaklaşan seçimler ve ABD başkanlık seçimlerine yönelik belirsizlikler gibi çeşitli konulardan kaygılanıyor.