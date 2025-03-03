Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

Kaynak: AA
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı şubat ayında yüzde 2,4 seviyesine düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yükseliş eğilimi şubatta yüzde 2,4'e indi. TÜFE, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun şubatta yüzde 2,3 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde şubatta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

d.webpEnflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,7 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon şubatta Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,7, Belçika'da yüzde 4,4 ve Slovakya'da yüzde 4 oldu.

Yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 2,9, Almanya'da yüzde 2,8, İtalya'da yüzde 1,7 ve Fransa'da yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

Son Haberler
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Herkes 100 yaşına kadar yaşanan orayı merak ediyor! O yerin sırrı ne?
Herkes 100 yaşına kadar yaşanan orayı merak ediyor! O yerin sırrı ne?
Antalya'da halk otobüsü kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
Halk otobüsü kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü...
Rangers’ın oyuncusundan Mourinho’ya övgü
Rangers’ın oyuncusundan Mourinho’ya övgü
Ödenemeyen kredi borcu ile ilgili tedirgin eden rakam!
Ödenemeyen kredi borcu ile ilgili tedirgin eden rakam!