Euro Bulgaristan'ı böldü

Bulgaristan, 1 Ocak'tan itibaren Euro Bölgesi'ne katılma yolunda ilerlerken, ülke genelinde farklı tepkiler gözlemleniyor. Turizm sektörü bu kararı büyük bir coşkuyla karşılarken, halkın önemli bir kesimi endişeli. Euro'ya geçişin ülkeye ekonomik istikrar ve yabancı yatırım çekme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Ancak özellikle dar gelirli vatandaşlar ve kırsal kesimdeki yaşlılar, fiyat artışları ve birikimlerinin değer kaybetmesi gibi konularda ciddi kaygılar taşıyor.

HALKIN ENDİŞELERİ VE FİYAT ALGISI

Uluslararası medya kuruluşu Reuters'e konuşan süpermarket işletmecisi Dimitar Dimitrov, müşterilerinin Euro'ya geçişle ilgili kaygılarını yakından gözlemlediğini ifade ediyor. Özellikle ekmek fiyatlarının Leva'dan Euro'ya geçişte astronomik bir artışla karşılaşacağı yönündeki korkular yaygın. Ancak yetkililer, döviz kurunun kasalarda sabitleneceği ve bu tür orantısız artışların önüne geçileceğini belirtiyor.

Dimitar Dimitrov, müşterilerinin endişelerini gidermek amacıyla ürünlerini hem Leva hem de Euro olarak etiketlediklerini ve böylece şeffaflığı artırdıklarını dile getiriyor. Müşterilerinden Hristo Sabev gibi bazıları, akıllı telefonlarındaki hesap makineleri sayesinde döviz kurunu kolayca takip edebildiklerini ve bu durumun gereksiz korkuya mahal vermediğini belirtiyor. Ancak Zlatka Kuncheva gibi vatandaşlar, fiyatların artacağından emin ve bu durumun önüne geçilemeyeceğine inanıyor. Kamuoyu yoklamaları, halkın yaklaşık yarısının benzer bir şüphecilik taşıdığını gösteriyor.

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK VE GÜVEN KAYBI

Sofya'daki Piyasa Ekonomisi Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Petar Ganev, Euro Bölgesi'ne katılım konusundaki güvensizliğin ve korkuların, son dört yılda ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlıkla beslendiğini belirtiyor. Ganev'e göre, dört yıl içinde yedi genel seçim yapılması ve hiçbir hükümetin istikrarlı bir şekilde görev yapamaması, halkın siyasete olan güvenini derinden sarsmış durumda. Yaygın yolsuzluk da bu güven kaybını pekiştirerek, birçok kişinin Euro'dan iyi bir sonuç beklemesine neden oluyor.

TURİZM SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BEKLENTİLER

Bulgaristan'ın güneybatısındaki Bansko'da lüks Four Points Sheraton Oteli'ni yöneten Igor Ruge, Euro'ya geçişin turizm sektörüne büyük faydalar sağlayacağını düşünüyor. Ruge, Euro Bölgesi'ndeki müşteriler için Bulgaristan'ın bir tatil destinasyonu olarak daha cazip ve anlaşılır hale geleceğini belirtiyor. Pirin Dağları'nın etkileyici manzaralarıyla bilinen Bansko, hem yaz hem de kış turizmi için önemli bir merkez. En yoksul AB ülkelerinden biri olan Bulgaristan'ın, Euro'nun getireceği ek müşteriye ve yabancı sermayeye büyük ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

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EURO KARŞITI PROTESTOLAR VE GELECEK KAYGILARI

Euro'ya geçişe tamamen karşı çıkan bir kesim de bulunuyor. Başkent Sofya'da parlamentonun önünde düzenlenen protestolarda, yüzlerce kişi Bulgaristan bayrakları ve aşırı sağcı, Rusya yanlısı "Yeniden Doğuş" partisinin logolarını taşıyan tişörtlerle bir araya geldi. Bu grubun temel endişesi fiyatlar veya ekonomik güven değil, Bulgaristan'ın bağımsızlığı ve egemenliği...

Petar Ganev, özellikle kırsal bölgelerdeki yaşlı nüfusun durumuna dikkat çekiyor. Leva'nın değer kaybetmesi durumunda, birikimlerini nakit olarak saklayan bu kesimin ciddi risk altına girebileceği belirtiliyor. Pernik'ten 75 yaşındaki emekli Nikola Ragev, Euro'ya geçişin zorlu olacağını ve ülkenin "dördüncü dünya ülkesi" haline gelebileceği endişesini taşıdığını dile getiriyor.