1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dolar yükseliyor. Euro fena önce geçti. Altın düşüşte

Dolar yükseliyor. Euro fena önce geçti. Altın düşüşte

Dolar hafta sonu gelirken, hareketlendi, 18 lira 20 kuruş seviyesini aştı. Euro ise öne geçti. 18 lira 26 kuruştan işlem görüyor. Gram altın ise bin liranın altına geriledi. Piyasalarda bugün.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:16
Takip Et

Euro fena öne geçti. Dolar euroyu takibi bırakmıyor hemen peşinde. Altında ise ibre aşağı yöne döndü

Dolar yükseliyor. Euro fena önce geçti. Altın düşüşte
+
Aa
-

Dolar ile euro arasındaki savaş son hızıyla devam ediyor. Geçen hafta bir euro bir dolar öne geçiyordu. Dolar euronun 20 yıllık hükümdarlığına son vermişti ama euro bayrağı yine geri aldı ve fena öne geçti. Dolar bugün piyasalarda 18 lira 21 kuruştan işlem görüyor.

Dolar, Euro 20 yıllık önderliğine son vermişti ancak Avrupa para birimi euro doları yine yakaladı ve geçti. 18 lira 7 kuruşa düşmüştü. Harekete geçen euro bugün 18 lira 27 kuruştan işlem görüyor. 

Altında ise ibre aşağı yönlü. Gram altın 1030 lira civarına kadar yükselmişti ancak altın geri geldi. Gram altın piyasada 997 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 1704 lira. Yarım altın 3181 liradan işlem görürken, Cumhuriyet Altınının fiyatı ise 6707 lira

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
1
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
2
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
3
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
4
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
6
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
7
﻿Aydın'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
﻿Aydın'da otomobil tıra çarparak takla attı: 3 yaralı
﻿Aydın'da otomobil tıra çarparak takla attı: 3 yaralı
﻿Aydın'da otomobil tıra çarparak takla attı: 3 yaralı
﻿İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor
﻿İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor
﻿İngiltere'de demiryolu işçileri yeniden greve gidiyor
﻿Bebeklerin ne kadar suya ihtiyacı var, ne zamanları içmeli?
﻿Bebeklerin ne kadar suya ihtiyacı var, ne zamanları içmeli?
﻿Bebeklerin ne kadar suya ihtiyacı var, ne zamanları içmeli?
﻿ Hatay’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
﻿ Hatay’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
﻿ Hatay’da kaçak sigara ve tütün operasyonu
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.