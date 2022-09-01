Dolar yükseliyor. Euro fena önce geçti. Altın düşüşte

Dolar ile euro arasındaki savaş son hızıyla devam ediyor. Geçen hafta bir euro bir dolar öne geçiyordu. Dolar euronun 20 yıllık hükümdarlığına son vermişti ama euro bayrağı yine geri aldı ve fena öne geçti. Dolar bugün piyasalarda 18 lira 21 kuruştan işlem görüyor.

Dolar, Euro 20 yıllık önderliğine son vermişti ancak Avrupa para birimi euro doları yine yakaladı ve geçti. 18 lira 7 kuruşa düşmüştü. Harekete geçen euro bugün 18 lira 27 kuruştan işlem görüyor.

Altında ise ibre aşağı yönlü. Gram altın 1030 lira civarına kadar yükselmişti ancak altın geri geldi. Gram altın piyasada 997 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 1704 lira. Yarım altın 3181 liradan işlem görürken, Cumhuriyet Altınının fiyatı ise 6707 lira