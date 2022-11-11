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Euro çıkıyor, ihracatçılar göbek atıyor

Euro 20 Aralık'taki tarihi rekorunun ardından en yüksek seviyesine ulaşarak 19,06 lirayı gördü.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:50
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Euro hızla yükseliyor

Euro çıkıyor, ihracatçılar göbek atıyor
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Güne 18,8518 ile başlayan Euro kuru, saat 13:35 itibarıyla %1,12 artışla 19,06 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 18,46 TL, en yüksek 18,87 TL seviyelerini gören Euro, günü 18,85 TL seviyesinde kapattı. 

Euro, 13 Ekim tarihinde 17,90 ile son bir ayın en düşük, bugün ise 19,06 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

Euro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimleri konusunda "Benden başka bir şey beklemeyin" açıklaması üzerine 20 seviyesini aşarak tarihi rekorunu görmüştü.

DOLAR NE KADAR?

Güne 18,48 ile başlayan Dolar kuru, saat 13:46 itibarıyla %0,34 artışla 18,55 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,4628, en yüksek 18,6574 seviyelerini gören Dolar kuru, günü 18,4871 seviyesinde kapattı.

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