Euro rekor kırdı

Geçtiğimiz hafta rekor tazeleyen Dolar/TL kuru, yeni günde yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

15 ağustos Perşembe günü 33,56 seviyesinden tepki alımı başlatan dolar kuru, 33,70 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Haftanın son işlem gününü 33,59 – 33,69aralığında geçiren dolar kuru, 33,64 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah 08.35’te 33,67seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü seyrini hızlandırarak rekor tazeledi.

Geçtiğimiz hafta karışık bir seyir sergileyen Euro/TL Perşembe günü sert düşüş yaşayarak 36,87 seviyesine geriledi.

Bu seviyeden tepki alımı başlatan Euro/TL sert yükselişler yaşayarak bu yükselişini yeni güne taşıdı. Cuma gününü 36,98 – 37,18 seviyesi aralığında geçiren Euro/TL günü 37,15 seviyesinde kapattı.

Cuma itibariyle yükselişlerin hakim olduğu Euro/TL kademeli yükselişler sergileyerek bu seyrini haftanın ilk gününde devam ettirdi. Euro/TL yeni haftanın ilk işlem gününde aynı saatte 37,23’le rekor tazeledi.

MAKRO EKONOMİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bu hafta yurt içi piyasalarının radarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı var. Piyasalar ve yatırımcılar TCMB’nin vereceği kararı ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarını yakından takip edecek.

TCMB’nin faizler değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Merkez Bankası geçtiğimiz ay da faizleri yüzde 50 düzeyinde sabit tutmuştu.

Bu hafta ABD tarafında Fed Başkanı Powell’ın konuşması yakından takip edilecekken, Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları piyasalarında radarında bulunuyor.

Gelecek olan haberler para piyasaları üzerinde etkili olabilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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