Euro saçtığı görüntüler ortaya çıktı. Fenomenlere bu para nereden geliyor? Nereden geliyor bu derenin suyu?

Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve Kıvanç Güngen'in para saçma görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Videoda Kıvanç'ın elindeki destelerce euroyu fırlatırken bir Yeşilçam filminde “Bu çeşme aktıkça beni sevecek misin?” sözleri videoya editleniyor.

O sırada Neslim paraları tutmaya çalışırken, arka planda geçen sözler ise şöyle:

“Yemin ederim ki bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile içimdeki bu aşk bitmeyecek”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyon kapsamında İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Bu operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Operasyonun detayları ve şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.