Euro tüm zamanların rekorunu kırdı! Tarihte ilk kez...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı! Tarihte ilk kez...

Euro kuru, 40 lirayı aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Son dönemde belli bir seviyenin yukarısına çıkmayan Dolar ve Euro kurunda hareketli günler yaşanıyor. 1 Euro, 40 TL’yi geçerek tarihi rekora imza attı.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar etkisini göstermeye devam ediyor. Son günlerde özellikle Euro/TL'deki sert yükselişler dikkat çekerken tarihi zirveler de görülüyor.

thumbs-b-c-3839d864c7e6e7668df9926f9706f832.jpg

TARİHTE İLK DEFA 40 TL'Yİ AŞTI

Almanya'da ekonomik reform konusunda uzlaşı sağlamasıyla Euro güçlenmesini sürdürüyor. 7 gündür devam eden yükseliş serisi bugün yeni bir rekoru getirdi. Euro/TL tarihte ilk defa 40,00 lira seviyesini aşarak rekor tazeledi.

euroo.jpg

DOLAR DA ZİRVESİNİ TAZELEDİ

Dolar/TL bugün 36,58 seviyesini görerek tarihi zirvesini yeniledi.

Son Haberler
TRT World muhabiri Suriye'de tutuklandı! Suçüstü yakalandı, 6 yılla yargılanıyor
TRT World muhabiri Suriye'de tutuklandı! Suçüstü yakalandı, 6 yılla yargılanıyor
Fenomen Oğuzhan Alpdoğan işçi grevinde!
Fenomen Oğuzhan Alpdoğan işçi grevinde!
SİYAD yılın en iyi filmini seçti: Hemme’nin öldüğü günlerden biri
SİYAD yılın en iyi filmini seçti
Artvin'de korkutan görüntü. Evini görünce şoke oldu
Artvin'de korkutan görüntü. Evini görünce şoke oldu
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı! Tarihte ilk kez...
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı! Tarihte ilk kez...