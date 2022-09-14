Euro düştü dolar farkı kapattı bir de öne geçti. İşte piyasalardaki durum.

Euro bu haftaya hızlı girmişti. Bir anda dolar ile farkı 30 kuruşa kadar çıkartıp, 18 lira 54 kuruşa kadar çıkan euroda işler bir anda terse döndü. Dolar ise yavaş yavaş ilerliyor. İşte bu ilerleyişin ardından, eurodaki düşüşle birlikte dolar yine öne geçti. Dolar 18 lira 25 kuruştan işlem görüyoru

Hafta başında 18 lira 54 kuruşa çıkan euroda ise 30 kuruşluk geri çekilme yaşandı. Euro böylece doların gerisine düştü. Euro sabah saatlerinde euro 18 lira 20 kuruştan işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık rekor faiz artışından sonra dolar euroya karşı kan kaybetmişti ama dolar geri dönüş yaptıPeki altında durum ne

Gram altın bin liranın altına geriledi. 997 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet Altını 6572 lira, yarım altın 3333 lira, çeyrek altın ise 1665 lira.