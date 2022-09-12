﻿EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.
Şampiyonanın son 16 turunda Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.
Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan, son çeyreğine geride başladığı mücadelede Çekya'yı 94-88 mağlup etti ve son çeyrek finalist oldu.
GÜNÜN SONUÇLARI
86-94 Ukrayna - Polonya
94-86 Finlandiya - Hırvatistan
86-94 Sırbistan - İtalya
94-88 Yunanistna - Çekya
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
İspanya - Finlandiya
Almanya - Yunanistan
Fransa - İtalya
Slovenya - Polonya
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
İspanya - Finlandiya | Almanya - Yunanistan
Fransa - İtalya | Slovenya - Polonya
Çeyrek final maçları 13-14 Eylül, yarı final maçları ise 16 Eylül Cuma günü oynanacak.
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