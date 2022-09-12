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EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

EuroBasket 2022'de son çeyrek final biletini Yunanistan kaptı ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 01:01
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EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

EuroBasket 2022'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.

Şampiyonanın son 16 turunda Ukrayna-Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan-İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.

Giannis Antetokounmpo liderliğindeki Yunanistan, son çeyreğine geride başladığı mücadelede Çekya'yı 94-88 mağlup etti ve son çeyrek finalist oldu.

GÜNÜN SONUÇLARI

86-94 Ukrayna - Polonya

94-86 Finlandiya - Hırvatistan

86-94 Sırbistan - İtalya

94-88 Yunanistna - Çekya

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

İspanya - Finlandiya

Almanya - Yunanistan

Fransa - İtalya

Slovenya - Polonya

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

İspanya - Finlandiya | Almanya - Yunanistan

Fransa - İtalya | Slovenya - Polonya

Çeyrek final maçları 13-14 Eylül, yarı final maçları ise 16 Eylül Cuma günü oynanacak.

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